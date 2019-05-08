Военные парады и шествия "Бессмертного полка" пройдут в городах Поволжья 9 мая

08.05.19 16:08

© РИА Новости. Олег Золото

8 мая. Interfax-Russia.ru - Парадами военной техники, шествиями "Бессмертного полка", концертами и фейерверками отметят День Победы регионы Приволжского федерального круга.

В Нижнем Новгороде 9 мая состоятся показательные выступления истребителей МИГ и военный парад. Затем пройдет шествие "Бессмертного полка". Продолжится празднество народным концертом "Военные песни у кремля", где любители на одной сцене с профессионалами исполнят песни, выбранные народом, сообщает правительство Нижегородской области.

У Технического музея будет организована военно-полевая кухня, продукты для нее будут подвозить на трофейном немецком мотоцикле.

Завершится День Победы праздничным салютом.

В Перми на Октябрьской площади состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона. В этом году в нем примет участие 23 парадных расчета, сообщается на сайте мэрии Перми.

На параде будут представлены 24 единицы военной техники, в том числе боевые машины "Град" и "Смерч". Военная техника проследует по Комсомольскому проспекту и улице Ленина, где она останется до вечера, образовав музей военной техники под открытым небом.

Этим же маршрутом пройдут и участники общественной акции "Бессмертный полк". Планируется, что на Октябрьскую площадь они выйдут около 11:00 по местному времени.

Главных зрителей парада - ветеранов - организованно привезут на автобусах. Для жителей города на Октябрьской площади будут установлены зрительские трибуны, рассчитанные на 13 тыс. мест.

Как сообщается на сайте, посвященном празднованию 9 мая в Ижевске, парад в этом году обещает стать одним из самых ярких и зрелищных за последние годы - в нем планируют принять участие более 1800 человек.

Отмечается, что зрители увидят более 50 единиц техники, в том числе ретро-автомобили и военную технику. Так, традиционно будут представлены производимые в городе зенитно-ракетные комплексы семейства "Тор" и первый ижевский ЗРК "Оса".

Кроме того, на параде будет представлена история создания легендарных автоматов Калашникова, столетие создателя которых отмечается в этом году.

Финальной частью парада станет выступление воспитанников кадетских классов и творческих коллективов: строевая подготовка и приемы с оружием.

Маршрут участников акции "Бессмертный полк" в этом году в Ижевске будет продлен.

Наиболее зрелищным событием на Параде Победы в Самаре после прохождения парадных расчетов станет плац-концерт (исполнение музыки с перестроениями - ИФ) сводного оркестра Самарского гарнизона, исполняемый впервые. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), оркестр подготовил к празднику попурри из 10 маршей и произведений современных композиторов.

Всего в Параде Победы на площади им. Куйбышева в Самаре примут участие более 1,8 тыс. человек. Военная техника будет представлена бронеавтомобилями "Тигр", ОТРК "Искандер-М", зенитными ракетными комплексами С-300, самоходными гаубицами "Мста-С" и другой техникой. В составе механизированной колонны зрители впервые увидят бронеавтомобили "Тайфун-К", способные защитить экипаж от взрыва до 8 кг тротила и модернизированные бронемашины БМП-2М.

По завершении парада по площади пройдут участники акции "Бессмертный полк". Среди участников акции "Бессмертный полк" будет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе правительства региона.

Парад Победы в Уфе начнется в 8:00 мск на проспекте Октября. "Состоится торжественное прохождение военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти", - сообщил агентству сотрудник пресс-службы администрации Уфы.

В составе парадного расчета участвует более 1300 человек. Торжественным маршем пройдут 18 "парадных коробок", а также взвод барабанщиков кадетского корпуса Ишимбая, знаменная группа, взвод охраны.

На площади имени Ленина 8 мая в 12:00 мск откроется выставка ретро-техники из частной коллекции, а также будут представлены современные военные машины.

После парада в Уфе состоится всероссийская акция "Бессмертный полк". Ожидается, что ее участниками, как и в прошлом году, станут более 100 тыс. человек, сообщили в городской администрации. Общая протяженность маршрута составляет - 2,5 км.

Обширная праздничная программа 9 мая ждет и казанцев. Так, на площади Тысячелетия в 10.00 мск начнётся парад Победы: торжественным строем пройдут военнослужащие войск Казанского гарнизона в сопровождении легендарных танков ИС, ИС-3 и Т-34, гостей праздника также ожидает проезд колонны ретроавтомобилей.

"В праздничном параде примут участием более 2 тыс. военнослужащих и курсантов военного училища, кадетских классов и юнармии. В завершении сводный хор Казани, состоящий из 1000 учащихся школ, студентов и хоров ветеранов, совместно с хореографическими коллективами из 1400 человек исполнят песню День Победы", - сообщили агентству в пресс-службе мэрии Казани.

Там же в течение дня будет организована выставка боевой техники: танков, БТР и передвижного музея стрелкового оружия. На протяжении дня праздничные мероприятия пройдут и в парке Победы, где будут работать различные тематические площадки.

Сбор участников шествии "Бессмертного полка" будет происходить в 13:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Оттуда полк пройдет по центральным улицам города: по улице Карла Маркса, через улицу Лобачевского, мимо парка Черное озеро и по улице Кремлевская. "Бессмертный полк" завершит свое шествие на площади Тысячелетия.

После концертной программы перед стадионом "Казань Арена" празднование Дня Победы завершится в 22:00 красочным салютом.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят в Саратове 8 и 9 мая, сообщили агентству в Минпечати региона.

8 мая на Театральной площади праздник открылся парадом войск Саратовского гарнизона, показательными выступлениями роты почетного караула Вольского военного института материального обеспечения и сводного духового военного оркестра.

Позже зрители увидят яркое театрализованное действо "Саратов - победе!" с участием творческих коллективов области.

9 мая по центральным улицам Саратова, от Привокзальной до Театральной площади, пройдут колонны "Бессмертного полка". Ожидается, что участие в акции примут участие более 100 тыс. горожан.

По маршруту движения полка живой цепью выстроятся 400 волонтеров, школьники, студенты. Они будут раздавать воду, листовки с военным песнями, фотографировать парадный строй.

Завершатся праздничные мероприятия в 22:00 фейерверком на Театральной площади.

Акция "Бессмертный полк" в Ульяновске впервые пройдет под песни военных лет. В колонны распределят группы запевал - 200 студентов-волонтеров. На площади Ленина впервые будет расположена лазертаг-арена, которая будет оформлена с элементами реконструкции боевых условий времен Великой Отечественной войны. В соревнованиях могут принять участие все желающие, командам необходимо будет предварительно зарегистрироваться.

Кроме того, сразу после окончания торжественного марша пройдет детский парад, который, как считают в мэрии города, станет "символичным продолжением "взрослого", показывая, что у нас есть достойная смена защитников Родины". Участниками парада станут воспитанники 12 детских садов и ученики пяти школ.

В Оренбурге в рамках акций "Обелиск" и "Помним. Чтим" волонтеры приберутся на ветеранских захоронениях, братских могил солдат, умерших в госпиталях города Оренбурга от ран в годы войны.

Парад Победы пройдет и в Чебоксарах (Чувашия). Участие в нем примет сводный полк подразделений Чебоксарского гарнизона и военная техника. В параде, по данным администрации города, примут участие более 1 тыс. человек: воспитанники Детской полицейской академии и кадетских школ города, военнослужащие, представители силовых министерств и ведомств, сотрудники спецподразделений. Перед зрителями пройдёт более полусотни единиц боевой техники.