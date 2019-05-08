Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов Поволжья

08.05.19 16:10

© РИА Новости. Евгений Одиноков

8 мая. Interfax-Russia.ru - Жаркая и аномально жаркая погода прогнозируется в праздничные дни в нескольких регионах Поволжья.

Жаркая, местами аномально жаркая погода, ожидается в ближайшие дни в Башкирии.

По данным Башгидрометеоцентра, среднесуточная температура воздуха в регионе будет превышать климатическую норму на 7 градусов и более. В праздничные дни воздух прогреется до +26,+31 градусов. Кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах республики.

Тридцатиградусная жара в ближайшие дни ожидается также в Оренбуржье.

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 9 по 14 мая местами по области ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 9 градусов и более, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

В частности, днем 9 мая максимальная температура воздуха может составить +30,+32 градуса.

По данным пермского Гидрометцентра, 9 мая в Пермском крае ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7 градусов и более. Днем столбик термометра может подняться до 24 градусов.

В Саратовской области 9 мая ожидается юго-восточный и восточный ветер до 5-10 м/с, местами порывы 14 м/с. По данным Саратовского гидрометцентра, температура днем на юге региона - плюс 32 градуса.

Жаркая погода без осадков ожидается и в Татарстане.

По информации Гидрометцентра Татарстана, 9 мая минимальные температуры воздуха ночью составят +10..+15 градусов. Максимальные днем +24..+29 градусов.

10 и 11 мая максимальные температуры воздуха днем по республике будут достигать +30..+31 градусов. Осадков не ожидается, ветер прогнозируется слабый.

О превышении климатической нормы в Удмуртии в ближайшие дни сообщает и региональное ГУ МЧС России.

"В период с 8 по 13 мая 2019 года на территории Удмуртской Республики ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

Представитель Гидрометцентра Удмуртии Алла Шумихина сообщила на своей странице в соцсети, что дневная температура в республике в ближайшие дни повысится до 25 градусов, в выходные - до 28.

ГУ МЧС по Мордовии также предупреждает об аномально жаркой погоде 9 мая. Согласно информации, в четверг в республике днем прогнозируется до +30 градусов.

Спасатели предостерегают, что жителям Мордовии, отдыхающим около рек и озер в праздничные дни, необходимо быть осторожными у воды, приглядывать за детьми, а также за людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

"В большинстве случаев причиной гибели людей становится употребление спиртных напитков отдыхающими, а также купание в неорганизованных местах, где нет условий для безопасного отдыха. Напоминаем, что купальный сезон еще не открыт", - отмечается в пресс-релизе.

ГУ МЧС по Чувашии также информирует о жаркой погоде в республике - 9 мая ожидается до +29 градусов.