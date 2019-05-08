Суд смягчил обвинение в хулиганстве Мамаеву и Кокорину

08.05.19 16:21

© РИА Новости. Илья Питалев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы пришел к выводу, что полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий совершили хулиганство "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

"Последовательность действий подсудимых не указывает на наличие в их действиях предварительной договоренности", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Таким образом, суд не согласился со следствием, которое квалифицировало действия фигурантов как хулиганство, "совершенное группой лиц по предварительному сговору" (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Согласно приговору, они признаны виновными в хулиганстве "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).