Решением по Кокорину и Мамаеву суд продемонстрировал, что для него все равны - глава СПЧ

08.05.19 16:38

© РИА Новости. Илья Питалев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов назвал наказание для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обычным для дел о хулиганстве, считает, что так и должно быть.

"Полагаю, что назначенное наказание является обычным для дел о хулиганстве. Суд продемонстрировал то, что для него все равны: и знаменитые футболисты, и артисты, и чиновники, и незнаменитые рядовые граждане. Так оно и должно быть", - сказал М.Федотов "Интерфаксу" в среду.

Пресненский суд Москвы ранее в среду приговорил к 1 году и 5 месяцам колонии полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева по делу драках в столице, нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1,5 года колонии.