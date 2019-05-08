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08.05.19 16:44

Власти Югры направят 1,7 млрд руб на погашение ипотечных кредитов многодетным семьям

© РИА Новости. Нина Зотина
8 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа- Югры выделит из бюджета единовременные выплаты многодетными семьям на погашение ипотечных кредитов, сообщил директор департамента строительства региона Андрей Кривуляк журналистам в среду.

По его словам, всего на эти цели будет выделено более 1,7 млрд рублей. Выплату получат 1 тыс. 350 многодетных семей, которые на 1 января 2019 года состоят в региональной жилищной программе "Молодая семья", и приобрели жилье в ипотечный кредит до 1 июля 2019 года.

"В среднем на семью приходится порядка 1,3 млн рублей. Выплата рассчитывается для каждой семьи индивидуально, исходя из цены квадратного метра в том муниципалитете, где приобретено жилье", - сказал А.Кривуляк.

Как отметила замдиректора окружного департамента социального развития Людмила Низамова, решение о единовременной выплате, принятое правительством Югры, направлено на демографическое развитие региона.

"Это решение было принято правительством автономного округа в связи с проведением Десятилетия детства в стране и Года семьи, и направлено на демографическое развитие нашего округа, потому что Югра заинтересована в том, чтобы в семьях рождались дети, чтобы, получая такую поддержку, семьи принимали решение жить в этом регионе", - сказала Л.Низамова.

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