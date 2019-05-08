Бывший сити-менеджер Саратова отправлен из СИЗО под домашний арест

08.05.19 16:47

© РИА Новости. Андрей Старостин

8 мая. Interfax-Russia.ru - Октябрьский районный суд Саратова изменил меру пресечения в отношении бывшего главы администрации Саратова Алексея Прокопенко, обвиняемого в мошенничестве и легализации денежных средств, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в суде в среду.

"Решением суда А.Прокопенко отправлен под домашний арест",- сказал собеседник агентства.

Ранее А.Прокопенко было заочно предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц" УК РФ в связи с недопоставками ОАО "Волжское ТГК" более 507 млн рублей.

2 декабря 2014 года бывший градоначальник был объявлен в федеральный розыск. 9 апреля 2015 года суд заочно на два месяца арестовал А.Прокопенко.

12 марта этого года экс-глава администрации Саратова добровольно сдался властям, подав обращение с изложением своего мнения по расследуемому в отношении него делу, а 13 марта на основании постановления Кировского районного суда Саратова А.Прокопенко был направлен для содержания в СИЗО-1.