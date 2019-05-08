Ростехнадзор назвал причиной пожара на руднике Уралкалия в конце 2018 года нарушения регламента огневых работ

08.05.19 16:50

© РИА Новости. Павел Лисицын

8 мая. Interfax-Russia.ru - Пожар на руднике "Соликамск-3" (СКРУ-3) ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA), в результате которого в декабре 2018 года погибли 9 человек, произошел из-за нарушения порядка организации и ведения огневых работ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западно-Уральского управления Ростехнадзора, ведомство завершило техрасследование причин аварии, соответствующий акт был подписан 22 апреля. Ростехнадзор пришел к выводу, что к возгоранию привела совокупность организационных и технических причин. По данным ведомства, случившаяся авария стала следствием нарушений требований закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Градостроительного кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов.

В частности, причинами аварии стали следующие обстоятельства: нарушение порядка организации и ведения огневых работ в стволе N4 СКРУ-3, применение оборудования для газопламенной резки с использованием пропана и ручной электродуговой сварки.

Ведомство полагает, что авария могла произойти из-за применения в качестве материала при креплении ствола двухкомпонентной полиуретановой смолы "Блокпур В", которая, согласно экспертным заключениям, является легковоспламеняемой, сильногорючей и высокотоксичной.

"Источником возникновения пожара, вероятнее всего, явилось попадание раскаленных частиц металла на вспененный и затвердевший материал податливого слоя крепления ствола "Блокпур В" (ускоренный) при производстве несанкционированных огневых работ. Поддержанию горения материала податливого слоя "Блокпур В" способствовало наличие горючего материала опалубки (доски, брус) необработанного специальным противопожарным составом в соответствии с требованиями", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки установлено, что наиболее вероятным очагом возникновения пожара является южная часть восточной выработки горизонта на глубине 363,8 м.

"Акт технического расследования аварии содержит заключение о 21 лице, ответственном за допущенные нарушения обязательных требований. Это работники и должностные лица ФГУП "УС-30", ПАО "Уралкалий", - отметил собеседник агентства.

По результатам техрасследования комиссия предложила мероприятия по устранению причин аварии на объекте, а также по предупреждению возникновения подобных аварий.

По словам представителя пресс-службы, в настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности ПАО "Уралкалий", ФГУП "УС-30", а также должностных лиц этих организаций, ответственных за нарушения требований безопасности.

Как сообщалось, подрядчик "Уралкалия" - строительно-монтажное управление N680 ФГУП "УС-30" (Башкирия) - выполнял работы по проекту расширения рудника "Соликамск-3", который предполагает восстановление ранее пройденной части ствола N4 и завершение его строительства. В результате мощности шахты должны вырасти на 600 тыс. тонн. Общая стоимость проекта ранее оценивалась "Уралкалием" в $225 млн.

Утром 22 декабря 2018 года на строящемся четвертом стволе рудника СКРУ-3 "Уралкалия" произошло возгорание. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Еще девять оказались заблокированными в шахте, их тела удалось обнаружить 23 декабря. Полностью очаги возгорания были ликвидированы к вечеру 23 декабря.

В рамках расследования дела четырем сотрудникам строительно-монтажного управления N680 ФГУП "УС-30" предъявлено обвинение по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек). Первоначально обвинение было предъявлено горным мастерам Андрею Купряшкину и Игорю Чукаеву, начальнику объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрею Артюхину и начальнику участка N5 этого комплекса Максиму Канищеву.

Позднее в этом деле появился пятый фигурант - Святослав Седов, который, по данным СМИ, является инженером по охране труда в "УС-30".

Все они в настоящее время находятся под арестом. Дело расследует центральный аппарат СКР.

Действующий рудник СКРУ-3 в настоящее время работает в штатном режиме.