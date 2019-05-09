Огнеметы "Солнцепек" и танк "Боевая подруга" впервые приняли участием в парадах Победы в Приамурье

09.05.19 08:32

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

9 мая. Interfax-Russia.ru - Огнеметные системы "Солнцепек" и квадроциклы впервые вошли в праздничные колонны парада Победы в Белогорске Амурской области, а в столице Приамурья - легендарный танк Великой Отечественной войны "Боевая подруга".

Белогорск единственный город в Амурской области, который входит в список 29 городов России, где Парад Победы проходит с участием военной техники. В городе расположен штаб амурского общевойскового объединения.

По информации пресс-службы Восточного военного округа, по центральной площади города торжественным маршем прошли около 1,3 тыс. военнослужащих и юнармейцев, а также 25 единиц современной военной техники.

Впервые решением командующего Амурского объединения ВВО генерал-майора Сергея Чеботарева в состав колонны техники включены армейские мотовездеходы АМ-1 (квадроциклы). Они дополнили новинки парада текущего года - огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

В Благовещенске торжественное прохождение войск гарнизона впервые открыл именной танк Т-34 "Боевая подруга", восстановленный коллективом Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, говорится в сообщении.

Затем танк встал в строй современной военной техники, выставленной для статического показа. Всего в торжественном шествии участвовало около 2 тыс. военнослужащих гарнизона, сотрудников силовых структур и ведомств региона, юнармейцев, казаков и ветеранов военной службы.

Основную часть участников парада составили курсанты ДВОКУ, в том числе курсанты-иностранцы. Впереди парадных расчетов иностранцев знаменная группа несла национальный флаг страны. Впервые в составе парадных расчетов по площади прошли кинологи с собаками пограничного управления ФСБ и кавалеристы амурского казачьего общества.