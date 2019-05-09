МЧС возобновило поиск попавших под лавину на Алтае туристов

09.05.19 08:45

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

9 мая. Interfax-Russia.ru - Спасатели утром в четверг возобновили поиски группы туристов, попавших под лавину на Южно-Чуйском хребте в республике Алтай, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Поисковые работы возобновлены сегодня утром, с наступлением светлого времени суток дежурит один вертолет Ми-8, для эвакуации тел, если они будут обнаружены", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 6 мая около 11:00 произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа новосибирских туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили. Позже были обнаружены тела троих погибших.

В поисках задействовано 30 спасателей, в том числе семь кинологических расчетов, задействовано два вертолета.