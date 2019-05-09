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Площадь лесных пожаров в Прибайкалье за сутки выросла на 4 тыс. га

© РИА Новости. Александр Кондратюк
9 мая. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано 17 лесных пожаров площадью 870 га, продолжается тушение 30 очагов - горит более 17 тыс. га, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"В действующем состоянии на текущие сутки перешло 20 пожаров в лесном фонде. Их общая площадь составляет 12 тыс. 406,5 га. Также действует возгорание площадью 1,1 тыс. га в Иркутском районе на территории ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"", - говорится в сообщении.

Локализованы девять очагов - семь на землях лесного фонда общей площади 3 тыс. 569 га, один площадью 65 га на территории Шелеховского лесничества и возгорание на 12 га в городских лесах Ангарска.

В сообщении отмечается, что в ночь на четверг проводилась опашка 21 населенного пункта, чтобы предотвратить переход огня от лесных пожаров на жилые дома. Работы велись возле поселков Горохово, Баруй, Сайгуты, Верхний Кет, Кударейка, Никольск, Барда, Лыловщина, Московщина, Ширяево, Горяшино, Тихонова Падь, Зорино-Быково, Александровск, Тунгуска, Баяндай, Байша, Улан, Вершинск, Маяк, Кайзеран, Большое Голоустное.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по региону сообщает, что в ночь на четверг крупный лесной пожар на территории Иркутского района вызвал задымление в Иркутске.

"Действующий в 40 км от областного центра крупный лесной пожар стал причиной сильного задымления в городе Иркутске, Иркутском районе, ухудшения видимости на дорогах", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, тушение пожаров в среду затруднял сильный ветер, распространение огня в ночь на четверг помогли сдержать осадки в виде дождя и снега.

Ранее сообщалось, что утром в среду в регионе было зарегистрировано 30 лесных пожаров на общей площади 13 тыс. 136 га, из которых девять локализованы на 1,3 тыс. га и 21 - продолжал развиваться, в том числе один очаг на 7 га в Прибайкальском национальном парке.

В Иркутском и Баяндаевском районах введены режимы ЧС из-за угрозы перехода лесных пожаров на населенные пункты.

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