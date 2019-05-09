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09.05.19 09:19
Спасатели нашли тело четвертого туриста, попавшего под лавину в горах на Алтае
"Тело еще одного туриста обнаружено во время поисково-спасательных работ, пока его не доставили в Горно-Алтайск на опознание", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 6 мая около 11:00 произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа новосибирских туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили. Позже были обнаружены тела троих погибших.
В поисках задействовано 30 спасателей, в том числе семь кинологических расчетов, задействовано два вертолета.
Также по последним данным МЧС в Горно-Алтайск прибывают родственники погибших, с ними работают психологи.
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