Спасатели нашли тело четвертого туриста, попавшего под лавину в горах на Алтае

09.05.19 09:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

9 мая. Interfax-Russia.ru - Спасатели обнаружили тело четвертого туриста из группы, попавшей под лавину на Южно-Чуйском хребте в республике Алтай, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Тело еще одного туриста обнаружено во время поисково-спасательных работ, пока его не доставили в Горно-Алтайск на опознание", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 6 мая около 11:00 произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа новосибирских туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили. Позже были обнаружены тела троих погибших.

В поисках задействовано 30 спасателей, в том числе семь кинологических расчетов, задействовано два вертолета.

Также по последним данным МЧС в Горно-Алтайск прибывают родственники погибших, с ними работают психологи.