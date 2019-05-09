Путин поздравляет жителей Крыма и Севастополя с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

09.05.19 09:41

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

9 мая. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 75-й годовщине освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков, сообщает в четверг сайт Кремля.

"Поздравляю вас с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и с нашим великим праздником - Днём Победы", - говорится в телеграмме главы государства.

"Севастополь всегда играл особую роль в истории нашей страны, в укреплении её государственности, формировании традиций гражданственности и патриотизма. Надёжный форпост России на Чёрном море, он стойко отражал натиск врага, вписал яркие, незабываемые страницы в ратную летопись Отечества", - отмечает президент РФ.

В.Путин подчеркнул, что "в памяти народа навеки останется беспримерный подвиг солдат и офицеров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые в мае 1944 года в ходе упорных, ожесточённых боёв освободили легендарный Севастополь и Крым от немецко-фашистских захватчиков, сделали ещё один шаг на пути к Победе".

"Важно, что вы искренне гордитесь героическим прошлым родного края, из поколения в поколение передаёте традиции беззаветного служения Отчизне. Заботитесь о ветеранах", - говорится в сообщении.