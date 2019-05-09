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09.05.19 10:12

Воздушной части парада в Москве не будет из-за погодных условий

© РИА Новости. Владимир Федоренко
9 мая. Interfax-Russia.ru - Воздушная часть Парада Победы в Москве отменена из-за погодных условий, сообщил в эфире "Первого телеканала" журналист, находящийся на Спасской башне Кремля.

Он сообщил со ссылкой на базирующийся здесь же пункт управления полётами, что воздушной части парада не будет по причине неблагоприятных погодных условий, самолёты возвращаются в пункты базирования.

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