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09.05.19 11:03
Путин выступает за создание системы равной для всех стран безопасности
"Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение. Мы призываем все страны осознать нашу общую ответственность за создание эффективной, равной для всех системы безопасности", - сказал В.Путин, выступая на Параде Победы в четверг в Москве.
Он подчеркнул, что Россия будет и дальше "укреплять престиж ратной службы, авторитет солдат и офицеров, защитников Отечества".
"Вместе с тем, Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто готов на деле противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму", - сказал президент РФ.
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