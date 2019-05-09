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09.05.19 11:27

"Бессмертный цех" вывел на улицы городов "Уралвагонзавод"

© РИА Новости. Варвара Гертье
9 мая. Interfax-Russia.ru - Акцию "Бессмертный цех" впервые провёл "Уралвагонзавод" (УВЗ) в День Победы, который отмечается в России в этом году.

"В Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Челябинске, Омске и других городах, где расположены предприятия УВЗ, работники вышли на праздничные шествия с портретами тружеников тыла, отдавая дань тем, кто ковал Победу у станка", - сказано в сообщении, размещённом в четверг на сайте корпорации.

Инициатором проведения акции стали активисты молодежной организации УВЗ.

Всего участниками акции стали сотрудники восьми заводов корпорации.

В Нижнем Тагиле "Бессмертный цех" возглавил колонну УВЗ, в которой прошли порядка шести тысяч человек. Портреты более чем 50 тружеников тыла пронесли члены заводской молодежной организации.

По данным УВЗ, к 1942 году только на Уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле трудилось более четырёх с половиной тысяч подростков. Здесь к концу мая 1945 года было собрано более 25 тысяч боевых машин, 3882 бронекорпуса для самолётов Ил-2, 2 млн 268 тыс 236 корпусов авиабомб и 442 тыс 446 корпусов снарядов М-13 для установок залпового огня "Катюша".

Челябинский тракторный в годы Великой Отечественной войны стал одним из главных арсеналов фронта: 18 тысяч танков и самоходных установок, 48,5 тысяч танковых дизельмоторов, 17,7 миллионов заготовок боеприпасов. Танкоградом было создано 13 типов новых танков и самоходных артиллерийских установок, шесть типов танковых дизельмоторов. На Омском заводе за годы войны было изготовлено около семи тысяч танков Т-34.

УВЗ - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны.

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