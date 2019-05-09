Парад в Севастополе открыла легендарная "Катюша"

09.05.19 11:35

© РИА Новости. Алексей Мальгавкокр

9 мая. Interfax-Russia.ru - Парады Победы прошли в четверг в трех городах Крымского полуострова, наиболее масштабный в Севастополе.

Около 1,5 тыс. военнослужащих и больше 70 единиц техники прошли маршем по центру Севастополя под аккомпанемент сводного военного оркестра. Колонну техники возглавила легендарная "Катюша" - пусковая установка БМ-13. За ней своим ходом прошли советские танки Т-34 и ИС-2, а также самоходная артиллерийская установка СУ-76.

Все эти боевые машины принимали участие в боях Великой Отечественной войны и являются частью открытой экспозиции мемориального комплекса на Сапун-горе - последнем рубеже, взятом при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Восстановленный Т-34 уже принимал участие в севастопольском параде в прошлом году. 46-тонный ИС-2, "Катюша" и СУ-76 были поставлены на ход музейщиками и специалистами Черноморского флота несколько месяцев назад.

Следом за музейной техникой прошли современные боевые машины, среди которых танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс "Бастион", мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал", пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь", буксируемые гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", боевые машины реактивной системы залпового огня "Град-М", бронеавтомашины "Рысь" и "Тигр".

Парад в Севастополе принял командующий ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев, который указом президента РФ от 3 мая переведен на Северный флот, однако дела пока не передал. Назначенный на эту должность вице-адмирал Игорь Осипов также принял участие в торжествах по случаю 9 мая.

"Сегодня мы видим, что набирает обороты силовое блоковое мышление, информационные войны и санкционное давление. Это все больше становится доминирующим инструментом международной политики. В ряде стран пытаются принизить роль нашей страны в победе над фашизмом, поднимают голову последователи неонацистов. Терроризм по-прежнему остается глобальной угрозой. Мы обязаны бороться и победить это зло, сделать все от нас зависящее, чтобы пожар войны уже никогда не вернулся в наш дом", - сказал на параде А.Моисеев.

Помимо Севастополя, парады на полуострове прошли в Симферополе и Керчи. По крымской столице в колоннах прошли около тысячи человек военнослужащих и 40 боевых машин. В параде в Керчи были задействованы до 800 военных и 30 единиц техники.

После парадов Победы в крымских городах прошли колонны "Бессмертных полков". В Севастополе для участия в нем зарегистрировались больше 50 тыс. человек, в Симферополе - около 40 тыс. 9 мая в этих городах завершится концертами и салютом.