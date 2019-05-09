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Праздничные мероприятия проходят в День Победы в Сибири

© РИА Новости. Сергей Пятаков
9 мая. Interfax-Russia.ru - Военные парады и шествия "Бессмертного полка" проходят в День Победы в регионах Сибири, передают корреспонденты агентства "Интерфакс-Сибирь".

В частности, восстановленный танк Т-34 "Новосибирский колхозник" принял участие в параде Победы в Новосибирске. Всего в параде Победы в городе приняли участие около 2 тыс. человек. В нем участвовали личный состав соединений 41-й общевойсковой армии, дислоцированных по всей Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, представители Национальной гвардии, силовых структур и МЧС России, расчеты движения "Юнармия", Сибирского кадетского корпуса, воспитанники военно-патриотического клуба "Каравелла" и курсанты Новосибирского командного речного училища.

Впервые в параде приняли участие новейшие комплексы беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и бронеавтомобили "Тайфун-У" 41-й армии Центрального военного округа.

Бронеавтомобиль "Тайфун-У" защищен комбинированной броней из металла и керамики, Машина защищает экипаж и груз от подрыва фугаса до 8 кг в тротиловом эквиваленте и предназначена для перевозки пехоты, боеприпасов и оружия в опасных зонах.

Многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10" способен осуществлять наблюдение за объектами в труднодоступной местности и на больших расстояниях, находясь в воздухе до 16 часов. С его помощью осуществляется поиск и обнаружение условного противника, корректировка нанесения поражения артиллерийских систем.

В составе механизированной колонны по площади прошли более 50 единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили марки "Тигр", "БТР", комплексы С-400, "Искандер", "Панцирь-С1", артиллерийские установки "НОНА-СВК", "Урал-4320" с 2А65 "МСТА-Б" и системы "Град".

Далее по площади прошли колонны и национально-культурных автономий, представители которых плечом к плечу сражались в годы войны, и "Бессмертного полка".

В Иркутске празднование 74-ой годовщины Победы началось 9 мая в 9:00 по местному времени у памятника-танка "Иркутский комсомолец". Праздничная колонна прошла по центру города до мемориала "Вечный огонь, где состоялся митинг в честь павших воинов.

"С первых и до последних дней Отечественной войны более 200 тыс. наших земляков сражались за Победу. Почти половина воинов-иркутян не вернулась с полей сражений. Мы навсегда сохраним память о тех, кто изгнал врага с нашей земли, кто защитил Москву и разорвал кольцо ленинградской блокады", - сказал на митинге участвовавший в шествии губернатор Сергей Левченко.

В 11:00 на главной площади Иркутска состоялось торжественное шествие войск и сотрудников силовых структур Иркутского гарнизона. В нем приняли участие более 1 тыс. человек - представители Минобороны, МЧС, МВД, таможенной службы, казачьего войска, юнармии и др. По площади прошло 14 единиц современной военной техники и колонна раритетной техники времен Великой Отечественной войны: армейский мотоцикл, автомобили "ГАЗ-67" и "Виллис.

Сразу после военных на площади начал шествие "Бессмертный полк".

Завершит День Победы в Иркутске музыкальный фейерверк, который начнется в 22:00 на нижней набережной Ангары. За 10 минут в небо будет выпущено более 7 тыс. зарядов разного калибра в сопровождении песен о войне и фрагментов выступлений Юрия Левитана.

Порядка 50 тыс. жителей Барнаула приняли участие в акции "Бессмертный полк". Тысячи барнаульцев также пришли почтить память погибших на мемориал Славы. В их числе - губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который возложил цветы на мемориале.

На площади Советов состоялось шествие парадных расчетов воинских частей и силовых структур. Во всех районах города в четверг проходят праздничные концерты и развлекательные мероприятия, которые завершатся салютом.

В Барнауле проживают 532 участника Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий ветеранов, а также 3 тыс. 893 труженика тыла.

В Томске в параде приняла участие советская и современная российская военная техника. По центральному проспекту города проехали автомобили "ГАЗ-67", которые в военное время использовались как штабные и разведывательные автомобили, перевозчики пехоты и раненых, а также как артиллерийские тягачи. Также жители Томска увидели автомобиль "ГАЗ-М1", американские Willys и Dodge 3/4.

Кроме того, в параде приняли участие бронированная радиостанция "Р-166", 122-милиметровая дивизионная реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", 152-милиметровая буксируемая гаубица "Мста-Б", ракетная система залпового огня "Ураган".

В переулке Спортивном у площади Новособорной также организовали выставку современной военной техники, томичам впервые представили основу танковых войск России - танк Т-72.

Сопредседатель совета межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Колотовкин сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что в Томске в акции приняли участие порядка 25 тыс. человек.

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