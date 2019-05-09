|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
09.05.19 12:09
Праздничные мероприятия проходят в День Победы в Сибири
В частности, восстановленный танк Т-34 "Новосибирский колхозник" принял участие в параде Победы в Новосибирске. Всего в параде Победы в городе приняли участие около 2 тыс. человек. В нем участвовали личный состав соединений 41-й общевойсковой армии, дислоцированных по всей Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, представители Национальной гвардии, силовых структур и МЧС России, расчеты движения "Юнармия", Сибирского кадетского корпуса, воспитанники военно-патриотического клуба "Каравелла" и курсанты Новосибирского командного речного училища.
Впервые в параде приняли участие новейшие комплексы беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и бронеавтомобили "Тайфун-У" 41-й армии Центрального военного округа.
Бронеавтомобиль "Тайфун-У" защищен комбинированной броней из металла и керамики, Машина защищает экипаж и груз от подрыва фугаса до 8 кг в тротиловом эквиваленте и предназначена для перевозки пехоты, боеприпасов и оружия в опасных зонах.
Многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10" способен осуществлять наблюдение за объектами в труднодоступной местности и на больших расстояниях, находясь в воздухе до 16 часов. С его помощью осуществляется поиск и обнаружение условного противника, корректировка нанесения поражения артиллерийских систем.
В составе механизированной колонны по площади прошли более 50 единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили марки "Тигр", "БТР", комплексы С-400, "Искандер", "Панцирь-С1", артиллерийские установки "НОНА-СВК", "Урал-4320" с 2А65 "МСТА-Б" и системы "Град".
Далее по площади прошли колонны и национально-культурных автономий, представители которых плечом к плечу сражались в годы войны, и "Бессмертного полка".
В Иркутске празднование 74-ой годовщины Победы началось 9 мая в 9:00 по местному времени у памятника-танка "Иркутский комсомолец". Праздничная колонна прошла по центру города до мемориала "Вечный огонь, где состоялся митинг в честь павших воинов.
"С первых и до последних дней Отечественной войны более 200 тыс. наших земляков сражались за Победу. Почти половина воинов-иркутян не вернулась с полей сражений. Мы навсегда сохраним память о тех, кто изгнал врага с нашей земли, кто защитил Москву и разорвал кольцо ленинградской блокады", - сказал на митинге участвовавший в шествии губернатор Сергей Левченко.
В 11:00 на главной площади Иркутска состоялось торжественное шествие войск и сотрудников силовых структур Иркутского гарнизона. В нем приняли участие более 1 тыс. человек - представители Минобороны, МЧС, МВД, таможенной службы, казачьего войска, юнармии и др. По площади прошло 14 единиц современной военной техники и колонна раритетной техники времен Великой Отечественной войны: армейский мотоцикл, автомобили "ГАЗ-67" и "Виллис.
Сразу после военных на площади начал шествие "Бессмертный полк".
Завершит День Победы в Иркутске музыкальный фейерверк, который начнется в 22:00 на нижней набережной Ангары. За 10 минут в небо будет выпущено более 7 тыс. зарядов разного калибра в сопровождении песен о войне и фрагментов выступлений Юрия Левитана.
Порядка 50 тыс. жителей Барнаула приняли участие в акции "Бессмертный полк". Тысячи барнаульцев также пришли почтить память погибших на мемориал Славы. В их числе - губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который возложил цветы на мемориале.
На площади Советов состоялось шествие парадных расчетов воинских частей и силовых структур. Во всех районах города в четверг проходят праздничные концерты и развлекательные мероприятия, которые завершатся салютом.
В Барнауле проживают 532 участника Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий ветеранов, а также 3 тыс. 893 труженика тыла.
В Томске в параде приняла участие советская и современная российская военная техника. По центральному проспекту города проехали автомобили "ГАЗ-67", которые в военное время использовались как штабные и разведывательные автомобили, перевозчики пехоты и раненых, а также как артиллерийские тягачи. Также жители Томска увидели автомобиль "ГАЗ-М1", американские Willys и Dodge 3/4.
Кроме того, в параде приняли участие бронированная радиостанция "Р-166", 122-милиметровая дивизионная реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", 152-милиметровая буксируемая гаубица "Мста-Б", ракетная система залпового огня "Ураган".
В переулке Спортивном у площади Новособорной также организовали выставку современной военной техники, томичам впервые представили основу танковых войск России - танк Т-72.
Сопредседатель совета межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Колотовкин сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что в Томске в акции приняли участие порядка 25 тыс. человек.
|
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket