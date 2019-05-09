Парады Победы прошли в городах Юга и Северного Кавказа

09.05.19 13:37

© РИА Новости. Илья Питалев

9 мая. Interfax-Russia.ru - Парады в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в четверг в 10 городах Юга и Северного Кавказа.

По данным пресс-службы Южного военного округа, самый масштабный Парад на Юге прошел 9 мая в Ростове-на-Дону: в нем приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, представителей силовых структур и ведомств, кадетов и юнармейцев. Открыли парад на Театральной площади донской столицы воспитанницы Белокалитвинского кадетского корпуса. Командовал парадом командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

"Дорогие наши ветераны! Через всю войну вы прошли в едином строю и вместе вынесли лишения и муки, какие человек, казалось, выдержать не может. Но вы не покорились врагу и стали настоящими творцами Победы", - заявил с трибуны А.Дворников.

Механизированную колонну в ростовском параде возглавили легендарные танк Т-34-85 и БМ-13 "Катюша" времен Великой Отечественной войны. За ними проследовали более 60 единиц современной военной техники.

Также, как сообщает пресс-служба ЮВО, Парад Победы состоялся в городе Новочеркасск Ростовской области. Впервые 9 мая в парадном строю по главной площади Новочеркасска прошла знаменная группа с копией Знамени Победы легендарной 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии Южного военного округа. В общей сложности в Параде приняли участие около 1 тыс. человек.

В Волгограде Парад Победы начался в 10:00 по местному времени (9:00 мск) на площади Павших Борцов. Жителей и гостей региона с праздником поздравил губернатор Андрей Бочаров. По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, зрителями парада стали 30 тыс. человек.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного военного округа, в параде было задействовано 30 единиц техники и около 1,6 тыс. военнослужащих. Механизированною колонну по традиции возглавил легендарный танк Т-34. За ним проследовали реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр", а также ретро техника военных лет.

Программа мероприятий, посвященных Дню Победы, в Ставрополе началась на мемориале "Вечная Слава". Там жители города почтили память земляков, погибших в военные годы.

Затем на площади Ленина Ставрополя прошел парад, который принял начальник Ставропольского гарнизона, командующий 49-й общевойсковой армией Сергей Севрюков. Традиционно в парадном строю прошли свыше 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, правоохранителей, силовиков, кадетов, юнармейцев, представителей казачества, экстренных служб. Моторизированная колонна в нынешнем году была представлена 50 единицами вооружения, военной и спецтехники.

В военном Параде в Астрахани, по данным пресс-службы ЮВО, приняло участие около 1,3 тыс. военнослужащих, было задействовано более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники. Торжественным маршем в парадной колонне прошли военнослужащие Каспийской флотилии, в том числе впервые - военнослужащие полка морской пехоты, сформированного в декабре 2018 года.

Во Владикавказе (Северная Осетия) в Параде Победы на главной площади Владикавказа приняли участие парадные расчеты 58-й армии ЮВО. По данным пресс-службы Южного военного округа, в общей сложности в Параде было задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и 45 единиц боевой техники.

Мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходят также 9 мая по всему Краснодарскому краю. Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Кубани, в Сочи, Туапсе, Кореновске, Курганинске, Армавире, Горячем Ключе, Ейске, Крымске, Гулькевичах, Анапе, Славянске-на-Кубани, Лабинске и станице Кущевской прошли торжественным маршем и провели церемонии возложения памятных гирлянд более 4 тыс. военнослужащих.

В Краснодаре 9 мая также проходит патриотическая акция "Вальс Победы". Одетые в стиле 40-х годов пары будут приглашать жителей и гостей края станцевать на специальных площадках.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе правительства Карачаево-Черкесии, в столице республики - городе Черкесск - в День Победы состоялся торжественный митинг, на котором жителей и гостей региона с 74-й годовщиной Великой Победы поздравил глава республики Рашид Темрезов. Основные праздничные мероприятия в КЧР в День Победы проходят в парке отдыха "Зеленый остров" Черкесска. Здесь пройдут различные концертные, спортивные и развлекательные программы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг", в Нальчике врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков вместе с участниками Великой Отечественной войны возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь Славы" и памятнику Героям Советского Союза, кавалерам орденов Славы трех степеней. На площади Согласия в столице КБР проходит театрализованное представление "Поклонимся великим тем годам" и молодежная акция "Вальс Победы".

Ранее сообщалось, что Военный парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в четверг в городе-герое Новороссийске, а также в трех городах Крыма - Севастополе, Симферополе и Керчи.