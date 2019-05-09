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09.05.19 13:50
Режим ЧС введен в двух районах Иркутской области, в регионе горит 17 тыс. га леса
"В связи со сложной лесопожарной обстановкой мэрами муниципальных образований Нижнеудинского и Боханского районов введен режим функционирования "Чрезвычайной ситуации в лесах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках режима ЧС гражданам запрещено посещение лесов в течение шести календарных дней начиная с 9 мая.
По информации пресс-службы федерального учреждения, в настоящее время в Иркутской области горит 16,9 га леса, регион находится на первом месте в России по площади и количеству лесных пожаров.
Леса области патрулируют более 2 тыс. человек, в МЧС действует "горячая линия" по привлечению добровольцев для борьбы с огнем и мониторинга обстановки.
Ранее сообщалось, что накануне ночью 84 человека были эвакуированы из иркутской деревни Тихонова Падь и поселка Большое Голоустное из-за угрозы лесных пожаров.
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