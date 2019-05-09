Режим ЧС введен в двух районах Иркутской области, в регионе горит 17 тыс. га леса

09.05.19 13:50

© РИА Новости. Василий Батанов

9 мая. Interfax-Russia.ru - Власти двух районов Иркутской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров, в регионе горит около 17 гектаров леса, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

"В связи со сложной лесопожарной обстановкой мэрами муниципальных образований Нижнеудинского и Боханского районов введен режим функционирования "Чрезвычайной ситуации в лесах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках режима ЧС гражданам запрещено посещение лесов в течение шести календарных дней начиная с 9 мая.

По информации пресс-службы федерального учреждения, в настоящее время в Иркутской области горит 16,9 га леса, регион находится на первом месте в России по площади и количеству лесных пожаров.

Леса области патрулируют более 2 тыс. человек, в МЧС действует "горячая линия" по привлечению добровольцев для борьбы с огнем и мониторинга обстановки.

Ранее сообщалось, что накануне ночью 84 человека были эвакуированы из иркутской деревни Тихонова Падь и поселка Большое Голоустное из-за угрозы лесных пожаров.