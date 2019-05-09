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Почти 1 млн жителей Юга и Северного Кавказа приняли участие в акции "Бессмертный полк"

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
9 мая. Interfax-Russia.ru - Акции памяти участников Великой Отечественной войны "Бессмертный полк" прошли в городах Юга и Северного Кавказа в день 74-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Шествия состоялись во всех крупных городах Крыма. Всего в республике с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли 83 тыс. человек, в том числе 47 тысяч - в Симферополе, сообщил журналистам вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский. Глава региона Сергей Аксенов, как и в прошлые годы, пронес в колонне портреты дедов: танкиста Николая Аксенова и пехотинца Семена Пелихатого.

Рекордное количество участников - 55 тысяч человек - объединило шествие в Севастополе, сообщили агентству в пресс-службе правительства города. По традиции оно началось после прохождения колонн ветеранов. В числе жителей и гостей города в акции приняла участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"За мной стоит более ста детей, которые несут портреты детей-героев Великой Отечественной войны, из них 40 человек - это дети-герои Севастополя", - рассказала она журналистам. Вслед за колонной "Бессмертного полка" в Севастополе развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров и шириной 7 метров.

В Ростовской области, по данным пресс-службы регионального правительства, в строю "Бессмертного полка" прошли свыше 250 тыс. человек, в том числе, около 105 тыс. человек - в Ростове-на-Дону. В акции принял участие губернатор региона Василий Голубев, который пронес в колонне портрет деда - Максима Юрова.

"Движение "Бессмертный полк" нужно для того, чтобы подрастающее поколение не забывало, что мирное небо над головой нам подарили деды, которые полегли в войну. Пусть ветераны как можно дольше остаются среди нас. Но с каждым годом фронтовиков все меньше: в Ростовской области их сегодня 1705 человек", - сказал В.Голубев.

В Сочи во всех четырех районах и многочисленных поселках акция собрала, по данным администрации города, 140 тыс. человек, это на 10 тыс. больше, чем годом ранее. В Краснодаре участниками акции "Бессмертный полк" стали, по предварительным данным, не менее 100 тыс. человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации Краснодарского края.

В Ставрополе, по предварительным подсчётам мэрии, в акции "Бессмертный полк" приняли участие не менее 50 тыс. человек, которые прошли после завершения парада от центральной площади Ставрополя к мемориалу "Вечная Слава".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Волгоградской области, шествие "Бессмертного полка" в этом году прошло не только в крупных городах региона, но и небольших поселках. В целом участниками акции стали 150 тыс. человек.

Только в Волгограде в строю "Бессмертного полка" прошли 65 тыс. человек. Колонна стартовала от легендарного дома Павлова - завершилось шествие у мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. В колонне вместе со всеми прошел губернатор региона Андрей Бочаров.

"Каждая семья на войне потеряла кого-то из родственников, я не исключение. Все, кто сегодня сюда пришел, сделали это не по приказу, а из личных убеждений. Мы все вместе", - сказал А.Бочаров.

В Астрахани сразу после военного парада, посвященного Дню Победы, по центральной площади также прошли колонны народного "Бессмертного полка", объединившие, по данным региональной администрации, 27 тыс. астраханцев.

В Кабардино-Балкарии акция собрала, по данным правительства республики, 85 тыс. участников, в том числе 46 тыс. человек прошли в строю "Бессмертного полка" в Нальчике.

В Карачаево-Черкесии участниками всероссийской акции "Бессмертный полк" стали, по информации региональных властей, 75 тыс. жителей республики.

В столице республики шествие "Бессмертного полка", собравшее более 20 тыс. человек, возглавили воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска, которые несли портреты участников Великой Отечественной войны - выходцев из Карачаево-Черкесии, удостоенных знания Героев Советского союза. За ними юные патриоты несли огромную копию знамени Победы, площадью 200 кв. метров.

Вместе с 75 тысячами жителей республики во Всероссийской акции "Бессмертный полк" принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вместе со всей своей семьей. Дети главы региона пронесли портреты своих прадедов - Солтанхамита Темрезова, Джагафара Коркмазова и Ильи Фетисова.

Во Владикавказе (Северная Осетия) жители в рамках акции "Бессмертный полк" прошли строем по проспекту Мира до улицы Кирова под песни военных лет. В акции, по данным правительства республики, приняли участие около 20 тыс. человек.

В Ингушетии, как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе правительства, в акции приняли участие 10 тыс. жителей.

Также шествия "Бессмертного полка" проходят в Махачкале и Элисте.

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