Путин присоединился к акции "Бессмертный полк"

09.05.19 15:08

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 мая. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин в День Победы принимает участие в акции "Бессмертный полк", проходящей в четверг в центре Москвы.

Глава государства присоединился к участникам марша памяти, которые двигаются по Тверской улице и выходят на Красную площадь. Президент возглавил шествие, неся портрет отца-фронтовика.

Глава государства принимает участие в акции "Бессмертный полк" уже пятый год подряд.

Выйдя на марш впервые, В.Путин позже рассказал, что принял решение присоединиться к шествию спонтанно.

"Я принял решение в самый последний момент, не знал заранее, получится у меня или не получится, выбрал фотографию отца, которая рядом была. Это не было запланировано в моем графике. И мне бы не хотелось, чтобы мы то, что идет от сердца каждого человека и всего народа, было забюрокрачено", - говорил тогда президент.

Он пояснил, что, как и многие другие россияне, решил занять место в строю, в котором должны были идти их близкие, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

Президент неоднократно говорил, что категорически против придания акции "Бессмертный полк" какого-то официального характера. "Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну", - сказал В.Путин.

По словам президента, он искренне радовался тому, что акция "Бессмертный полк" сегодня объединяет людей по всему миру и охватывает уже десятки стран.