Военные парады, шествия "Бессмертного полка" и праздничные гуляния проходят в регионах Центральной России

09.05.19 15:52

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 мая. Interfax-Russia.ru - В городах Центральной России в четверг проходят праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Великой Победы.

В городе-герое Туле на площади возле кремля прошел парад войск Тульского гарнизона, сообщает корреспондент "Интерфакса". Перед началом парада жителей и гостей региона поздравил с Днем Победы губернатор Тульской области, Герой Российской Федерации Алексей Дюмин.

Торжественным маршем по площади прошли более 1 тыс. человек - воины-десантники 106-й Тульской воздушно-десантной дивизии, сотрудники Федеральной противопожарной службы и военнослужащие Главного управления МЧС России по Тульской области. Замыкали эту часть парадного шествия парадный расчет Тульского суворовского военного училища, воспитанники Первомайской кадетской школы, юнармейцы, учащиеся центра детского-юношеского туризма и патриотического воспитания Тулы.

Механизированную колонну возглавила легендарная "Катюша", восстановленная специалистами Тульского научно-производственного объединения "Сплав". Затем проследовали образцы современной военной техники, находящиеся на вооружении Воздушно-десантных войск.

Впервые на параде в Туле в составе механизированной колонны было представлено сводное подразделение Сил специальных операций. Это обученные, технически оснащенные подразделения Министерства обороны, предназначенные для выполнения специальных задач по защите интересов России внутри страны и за рубежом как в мирное, так и в военное время, постоянно находящиеся в высокой готовности к немедленному применению.

В колонне также вышли образцы вооружения, в том числе выпускаемые на заводах Тулы - боевые роботизированные комплексы "Уран-9", пусковая установка реактивной системы залпового огня "Смерч", противодиверсионная машина "Тайфун-М", мобильная установка для приема и обработки радиотехнической информации. Замыкали колонну боевые машины самоходного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ" и зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

По окончании парада по центральной части города прошел "Бессмертный полк". По данным организаторов, в этом году в тульской колонне прошли 150 тыс. человек.

Праздничные мероприятия в Туле продолжатся в новом парке "Патриот", на Казанской набережной и площади Ленина возле кремля и завершатся вечером салютом из 30 залпов и фейерверком.

В городе-герое Смоленске празднование Дня Победы началось с парада войск Смоленского гарнизона на площади Ленина. Открыла парад рота барабанщиков Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса. По информации пресс-службы обладминистрации, строевым шагом по площади Ленина прошли свыше 1,5 тыс. человек. Вслед за пешей колонной частей Смоленского гарнизона по площади прошли 29 единиц техники: бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, грузовые автомобили "КАМАЗ" со скорострельными пушками ЗУ-23 и расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла", зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ", установки реактивных систем залпового огня "Торнадо", а также дивизионные пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной Войны.

После парада по площади прошла колонна "Бессмертного полка". По данным организаторов, в акции приняли участие свыше 30 тыс. человек. На центральной площадке города стартовали праздничные концерты с участием военных духовых оркестров, войск национальной гвардии РФ и народных ансамблей. По информации горадминистрации, в течение дня в городе также пройдут театрализованные представления, выставки-ярмарки и полевые кухни. Вечером в парке культуры "Соловьиная роща" состоится культурно-историческая реконструкция на тему Дня Победы, завершится празднование салютом.

В Курске утром к Могиле Неизвестного Солдата, памятнику Георгию Жукову и стеле "Курск и Город Воинской Славы" возложили венки и корзины с цветами. Затем торжественным маршем на мемориальном комплексе "Курская дуга" прошли войска Курского территориального гарнизона. После парада состоялась акция "Бессмертный полк", участники которой прошли от площади Перекальского до Красной площади. В этом году, по даннным организаторов акции, на главную улицу города вышли более 60 тыс. человек. В настоящее время в Курске начались выступления творческих коллективов, работа полевой кухни и выставка военной техники. Вечером в Курске состоится заключительная праздничная программа "Помнит сердце, не забудет никогда" и благотворительный кинопоказ. После чего на Красной площади начнется праздничный фейерверк в честь Дня Победы.

В Воронеже в параде войск Воронежского гарнизона, по данным пресс-службы Западно-военного округа, было задействовано 1,8 тыс. человек пеших парадных расчетов и свыше 200 механиков-водителей и номеров расчетов боевой техники механизированной колонны. По центральной улице города воинской славы Воронежа прошла механизированная колонна, в ней приняли участие вооружение и военная техника, стоящая на вооружении 20 общевойсковой армии ЗВО. В состав механизированной колонны впервые включены 72 образца вооружения и военной техники. Кроме того, впервые по центральным улицам города прошли системы войсковой противовоздушной обороны "Оса", системы залпового огня "ураган", основные танки Российской армии танки Т-72б3, модернизированные самоходные гаубицы Мста-СМ2, бронеавтомобили "Рысь" и первый в Вооруженных Силах России комплекс радиоэлектронной борьбы "палантин".

Колонна участников акции "Бессмертный полк" с портретами родственников-фронтовиков прошла от улицы Дзержинского к площади Победы. По информации пресс-службы мэрии города, в акции участие приняли 57 тыс. человек. В праздничный день в Воронеже будут работать интерактивные площадки, пройдут концерты, выставки, спортивные выступления и состязания. Завершится празднование салютом с дамбы Чернавского моста.

Праздничные мероприятия проходят также в других городах региона.