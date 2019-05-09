Путин отвергает предположения о милитаристской подоплеке празднования Дня Победы

09.05.19 16:04

© РИА Новости. Сергей Гунеев

9 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин отверг звучащие на Западе утверждения о том, что проводимые в России шествия и парады в честь Дня Победы преследуют своей целью запугивание других государств.

"Все эти парады, все шествия не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей. И эти знаки внимания к ним мы уделяем именно для того, чтобы ничего подобного (Второй мировой войне - ИФ) больше не повторилось ни в нашей истории, ни в истории человечества", - сказал В.Путин в интервью "Первому каналу" в четверг после шествия "Бессмертный полк".

"Я думаю, что это очень хорошая традиция. Она отражает характер русского человека и представителей всех национальностей, которые живут в России", - добавил В.Путин.

По словам президента, он не удивлён тем, что акция "Бессмертный полк" нашла поддержку во многих странах.

"Нет, это не удивило. Смотрите, несмотря на сложные межгосударственные отношения сегодняшнего дня, скажем, с Великобританией, ветераны Второй мировой войны всегда остаются в контакте друг с другом. Они понимают, что такое общая победа над общей угрозой - фашизмом, нацизмом. Они понимают цену дружбы и взаимодействия. Это для нас хороший пример", - сказал В.Путин.