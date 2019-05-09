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09.05.19 16:11

Шествие "Бессмертного полка" завершается в Петербурге

© РИА Новости. Евгений Одиноков
9 мая. Interfax-Russia.ru - Тысячи человек объединила акция памяти участников Великой Отечественной войны "Бессмертный полк", состоявшаяся в Петербурге в пятый раз.

Участники акции памяти с портретами родных и близких, участвовавших в войне, собрались на участке Невского проспекта длиной более 1 км - от площади Александра Невского до Суворовского проспекта.

Шествие по главной улице города в сторону Дворцовой площади стартовало в 15:00 следом за выдвижением колонны ретро-автомобилей с ветеранами. Часть колонны завершила маршрут на стрелке Васильевского острова, где организован отдельный торжественный концерт.

Ранее в четверг на Дворцовой площади Петербурга прошёл торжественный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Парад принял командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев. За парадом наблюдали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, ветераны и участники Великой Отечественной войны.

Обращаясь к присутствующим на Дворцовой площади ветеранам, А.Журавлев отметил мужество и отвагу, с которой они защищали отечество и мир. "Война показала мужество и отвагу нашей страны. Ветераны, вы - главные герои Дня Победы. Ваш подвиг определил мирную и достойную жизнь многих поколений", - сказал он.

Пришедшие на парад почтили минутой молчания память погибших в годы войны.

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