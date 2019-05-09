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На параде в Мурманске прошли отреставрированные американские танки

© РИА Новости. Евгений Биятов
9 мая. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области прошли торжественные мероприятия в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне и акция "Бессмертный полк".

В Мурманске празднование 9 Мая открыл военный парад. По центру Мурманска промаршировали военнослужащие Северного флота, ФСБ, МЧС, юнармейцы, воспитанники Нахимовского военно-морского училища, участники клуба военно-исторической реконструкции "Заполярный рубеж".

Колонной прошла военная и историческая техника. Первым прошел советский танк Т-34 с копией Знамени Победы. За ним проследовали поднятые со дна Баренцева моря и отреставрированные американские танки М3 Lee М4А2 Sherman, которые поставлялись в войну по лендлизу. В числе современной техники были продемонстрированы береговые ракетные комплексы "Бастион" и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Жители Мурманска по традиции после военного парада стали участниками шествия "Бессмертный полк". С портретами родных, которые принимали участие в войне, тысячи северян прошли по центру Мурманска и поднялись к мемориальному комплексу Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, так называемому памятнику Алеше. По завершении шествия в небе над мемориалом военные летчики Северного флота на самолетах и вертолетах Ми-8, Ка-27, Ил-20, Ан-26, Ил-38, Ту-142, Су-25 УТГ, Су-33, Миг-29К, Су-24М и МиГ-31 провели воздушный парад.

В Североморске, главной базе Северного флота, также состоялся военный парад и шествие "Бессмертного полка". По сообщению пресс-службы администрации Североморска, в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 4 тыс. человек. Кроме того, на мысе Алыш была торжественно поднята копия Знамени Победы.

В течение дня в Мурманске и Североморске открыты для посещения корабли Северного флота. В завершение празднования Дня Победы в 22:00 мск будет дан салют.

Накануне торжественные мероприятия в честь освобождения советскими воинами норвежской губернии Финнмарк от немецко-фашистской оккупации прошли в приграничном норвежском городе Киркенесе. Пришедшие возложили цветы к памятнику советскому солдату.

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