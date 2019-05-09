Жители Поволжья отмечают День Победы парадами, концертами и шествиями "Бессмертного полка"

09.05.19 17:01

© РИА Новости. Александр Пирагис

9 мая. Interfax-Russia.ru - Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проходят в четверг в регионах Приволжского федерального округа.

В частности, в Нижнем Новгороде в торжественном параде приняли участие порядка 1,1 тыс. человек. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, на нижегородском заводе "Красное Сормово" в годы войны было выпущено больше 12 тыс. таких танков.

Кроме того, прошло уникальное авиашоу: самолет МИГ-29 в течение нескольких минут исполнял фигуры высшего пилотажа над акваторией Волги. По данным правительства Нижегородской области, почти 200 тыс. жителей региона прошли в колонне "Бессмертного полка". В областном центре количество участников составило более 35 тыс. человек. Завершится День Победы праздничным салютом.

Около 2 тыс. военнослужащих и 17 единиц военной техники прошли парадным строем по площади Тысячелетия в Казани, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В парадных расчетах прошли военнослужащие, представители Росгвардии, учебных заведений, кадеты, юнармейские отряды и ветераны боевых действий, всего 24 роты. Механизированную колонну торжественного шествия составили танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка СУ-100, бронетранспортеры БТР-80, историческая автомобильная и мотоциклетная техника.

В 15:00 мск в Казани началось шествие "Бессмертного полка". Его возглавили президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев и премьер-министр республики Алексей Песошин. По предварительной информации организаторов акции "Бессмертный полк", в акции в Казани приняли участие около 170 тыс. человек.

Участники "Бессмертного полка" в Саратове прошли по центральным улицам города до Театральной площади под звуки духовых оркестров. Участие в шествии принял губернатор Валерий Радаев, который нес портрет своего деда Ивана Уткова, погибшего в 1942 году. Участниками акции стало 120 тыс. человек, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь губернатора Нина Попова.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, более 20 тыс. зрителей собрал Парад Победы в Самаре. Как сообщил агентству "Интерфакс" один из организаторов акции "Бессмертный полк" в Самаре, в шествии приняли участие 48 тыс. человек. Люди разных возрастов - от маленьких детей до ветеранов - шли в единой колонне с портретами своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной Войны. Вместе с горожанами в "Бессмертном полку" шел и губернатор региона Дмитрий Азаров.

На проспекте Октября в Уфе состоялся "беспрецедентный по масштабу праздничный парад с участием военной техники", сообщила пресс-служба городской администрации. В торжественном шествии была задействована 21 "парадная коробка", более 1300 человек.

В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что "вместе с многочисленными зрителями" в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 112 тыс. человек. Протяженность маршрута составили 2,5 км. Перед началом шествия состоялась "минута молчания", в небо выпустили белые шары в память о погибших во время войны. В этом году на пути следования "Бессмертного полка" было организовано музыкальное сопровождение, песни военных лет транслировали автомобили со звукоусиливающей аппаратурой.

В Перми парад традиционно стартовал на Октябрьской площади, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона. В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие 23 парадных расчета, в состав которых вошли почти 2 тыс. человек. Кроме того, были продемонстрированы 24 единицы военной техники.

По данным мэрии Перми, в колонне "Бессмертного полка" приняли участие 32 тыс. человек.

На параде в Ижевске, по данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, была представлена военная техника, автомобили, выпускавшиеся в годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное время, макеты боевого оружия, а также продемонстрирована военная форма той эпохи. По традиции, на Центральной площади города произвела праздничный залп легендарная "Катюша". Кроме того, впервые на ижевском параде был продемонстрирован выпускаемый в Удмуртии "арктический" зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ". Посмотреть на парад пришли 50 тыс. зрителей. Завершился парад ставшей уже традиционной акцией "Бессмертный полк", в котором приняли участие 35 тыс. человек.

В Оренбурге прошел торжественный парад, сообщается на сайте правительства региона. В парадных расчетах были выстроены военнослужащие управления ракетной армии, войсковых частей, дислоцированных в Оренбургской области, частей МВД, УФСИН, а также МЧС, таможни, кадеты и юнармейцы. Колонна участников акции "Бессмертный полк", по традиции, пройдет вечером по центральным улицам города.

В Ульяновске на Соборной площади для ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, тружеников тыла, жителей и гостей Ульяновской области был организован Парад Победы, сообщается на сайте правительства региона. Вечером состоится концерт и торжественный салют.

В Кирове прошли праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По информации властей, в этом году в них приняли участие порядка 17 тыс. кировчан.

9 мая в Чебоксарах (Чувашия) состоялся торжественный митинг, по Красной площади прошел сводный полк подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники. На портале органов власти республики сообщается, что ярким дополнением торжественного мероприятия стало появление в небе легкомоторной авиации, а также выступления спортсменов-парашютистов, прохождение колонны байкеров и мотоциклистов.