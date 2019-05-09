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09.05.19 17:24

Собянин принял участие в шествии "Бессмертный полк"

© РИА Новости. Алексей Никольский
9 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в День Победы принял участие в шествии "Бессмертный полк" по Красной площади.

Он прошёл с портретом своего дяди - Филиппа Фёдоровича Собянина - и пообщался с другими участниками шествия.

В семье деда московского градоначальника Федора Собянина было пятеро сыновей. Из них четверо сражались на фронтах войны, не воевал лишь младший из них, Семен, он помогал фронту в тылу.

Иван Федорович Собянин прошел войну в звании рядового пехотинца, но впоследствии был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. Филипп Федорович Собянин дошел до Праги и был награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Герасим Федорович Собянин погиб в возрасте 24 лет в феврале 1942 года в дни сражения под Ржевом и Вязьмой. Петр Федорович Собянин погиб в 1943 году где-то под Харьковом или Белгородом в ходе неудачных для воронежского фронта боев против танковых дивизий.

Ранее С.Собянин поздравил москвичей и ветеранов с Днём Победы.

"74 года отделяют нас от незабываемого мая 1945-го. С тех давних пор выросли три поколения, и уже правнуки фронтовиков ведут в школу своих детей. Хотя время неумолимо, вы - победители в Великой Отечественной войне - и сегодня среди нас. Тогда вам было всего 18-20, сейчас - уже за 90", - говорится в поздравлении мэра Москвы.

Он отметил, что ветераны, несмотря на физические недуги, "не стареют душой и по-прежнему в строю".

"У каждого поколения своя судьба. На вашу долю выпали самые страшные испытания. Как нам, никогда не видевшим войны, понять, что пережили вы? Как осмыслить масштаб ваших свершений? Ни книги, ни фильмы об этом по-настоящему не расскажут. Но жива память, которую вы оставили детям и внукам. И которую мы теперь передаем своим потомкам", - отметил С.Собянин.

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