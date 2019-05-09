Умер журналист Сергей Доренко, сообщает Венедиктов

09.05.19 21:07

© РИА Новости. Михаил Климентьев

9 мая. Interfax-Russia.ru - Умер известный журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Сергей Доренко погиб",- сказал А.Венедиктов "Интерфаксу" в четверг.

Как сообщил А.Венедиктов "Интерфаксу", во время управления мотоциклом в четверг С.Доренко потерял сознание и был госпитализирован в одну из больниц.

С.Доренко было 59 лет.

Позднее в свое телеграм-канале А.Венедиктов уточнил, что, по данным сотрудников ГИБДД, врачи "скорой помощи" констатировали клиническую смерть С.Доренко после прибытия на место ДТП, произошедшее после потери журналистом управления своим мотоциклом на Садовом кольце.

"По информации экипажа 768, со слов сотрудников ГИБДД обстоятельства ДТП: в 18 часов 20 минут мотоциклист следовал на мотоцикле Триумф BONNEVILLE ГРЗ 8897ВМ77 по Садовому кольцу, внутренняя сторона в 3 полосе движения, в районе дома 71 по ул. Земляной вал мотоциклист потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с бетонным ограждением", - написал он.

"Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста. Умерший мотоциклист Доренко Сергей Леонидович 18.10.1959 г.р", - говорится в сообщении.

"Мои соболезнования семье Сережи Доренко, детям, друзьям",- написал он.

Теле-и радиоведущий С.Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи.

В 1982 года окончил историко-филологический факультет Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

Начал работать на телевидении с 1985 года. С.Доренко проработал корреспондентом испанской службы новостей телеканала CNN.

Был политическим обозревателем ВГТРК, работал ведущим программы "Вести", затем вел программы "Новости", "Время" на Первом канале, также работал с каналом НТВ.

В 2000 году после "Авторской программы Сергея Доренко" был отстранен от эфиров на ОРТ. В последнем выпуске его авторской программы поднималась тема, посвященная ситуации с подводной лодкой "Курск". Тогда же программу закрыли, однако он продолжал числиться замгендиректора ОРТ, пока не был уволен.

С 2004 по 2008 гг. был постоянным участником программы на "Эхо Москвы" "Особое мнение". В 2005-2008гг. вел утреннюю разговорную программу "Разворот" на "Эхе Москвы". С 2013 года был приглашен в качестве временно приглашенного ведущего этой программы.

С.Доренко являлся главным редактором радиостанции "Русская служба новостей" (2008-2013гг).

С 2012 года стал вести видеоблог на YouTube, был активным блогером, его никами были rasstriga и pastushok.

С 2014 года и по сей день работал на радиостанции "Говорит Москва", был главным редактором.

Был членом КПРФ. Вступил в нее в 2003 году, а о выходе из нее объявил в 2012 году.