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10.05.19 09:42

Цех омского завода, потушенный накануне, снова загорелся

© РИА Новости. Григорий Сысоев
10 мая. Interfax-Russia.ru - Пожарные ликвидируют очередное возгорание в производственном здании на Красноярском тракте в Омске, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по области.

"Горит неэксплуатируемое здание, то же самое, которое горело вчера. Площадь пожара - 500 квадратных метров. Предварительно - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 9:14 пожарные подразделения выехали по повышенному номеру. В 10:01 огонь удалось локализовать. Согласно оперативным данным МЧС, в 10:18 произошла ликвидация открытого горения.

Накануне пожар в этом же здании тушили несколько часов.

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