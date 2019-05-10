ЦВО направил два вертолета Ми-8 для тушения природных пожаров в Курганской области

10.05.19 09:45

© РИА Новости. Саид Царнаев

10 мая. Interfax-Russia.ru - Армейская авиация Центрального военного округа (ЦВО) задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области, сообщает в пятницу пресс-служба округа.

Для борьбы со стихией в Курганской области выделены два транспортно-боевых вертолета Ми-8 с водосливными устройствами от авиационного соединения, дислоцированного в Челябинской области.

Согласно сообщению, действия экипажей вертолетов координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, организовано взаимодействие с МЧС России.

Как сообщалось, природный пожар в радиусе 8 километров действует близ населенного пункта Иковка в Кетовском районе Курганской области, потребовалась эвакуация жителей села.

К тушению крупных пожаров близ эвакуированного села были привлечена авиация МЧС России: самолет Ил -76 и БЕ-200ЧС, привлечен пожарный поезд и опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана, в тушении пожаров участвуют также сотрудники МЧС из соседних регионов.

С начала мая из-за пожаров в Курганской области режим ЧС действует в шести муниципальных образованиях: Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском и Щучанском районах.