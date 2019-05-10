|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.05.19 10:05
Движение транспорта в Москве полностью восстановлено после празднования Дня Победы
"К настоящему времени все перекрытия, введенные на время парада на Красной площади, шествия "Бессмертного полка" и множества других праздничных мероприятий, полностью сняты, движение в городе свободное", - сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения Москвы в ночь на пятницу.
При этом введенные в День Победы ограничения на движения транспорта, в том числе общественного, а также режима работы центральных станций метро, были самыми масштабными в году.
Несмотря на это, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность дорог после 18:00 9 мая оценивалась в 1 балл из 10 возможных. Однако стоимость поездок на такси в центральной части города у агрегаторов была в разы выше обычных.
|
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket