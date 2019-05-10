Четырехбальное землетрясение ощутили жители Курил

10.05.19 10:49

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 мая. Interfax-Russia.ru - Жители города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир, в результате утреннего землетрясения ощутили подземные толчки силой до четырех баллов, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"В Северо-Курильске землетрясение ощущалось силой в три-четыре балла", - сказал представитель РАН.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в пятницу утром по местному времени в Тихом океане у берегов Курильских островов.

"Сейсмическое событие произошло во пятницу утром по местному времени. Его очаг находился на глубине 40,5 км, эпицентр - в 135 км юго-восточнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", - сказал представитель РАН.

Энергетический класс землетрясения составил 12,9.

Также сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3, произошедшее на территории Елизовского района Камчатского края, сообщает главное управление МЧС России по региону.

"Землетрясение произошло рано утром в пятницу по местному времени на глубине 160 км. Его эпицентр находился на отдаленной горной территории в 70 км северо-восточнее елизовского села Северные Коряки", - говорится в сообщении.

Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 70 км.

По данным МЧС, это сейсмособытие в населенных пунктах региона не ощущалось.