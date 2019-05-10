Доход главы Пермского края в 2018 году сократился на 10%, доход супруги вырос в 5,8 раза

10.05.19 10:53

© РИА Новости. Денис Гришкин

10 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Пермского края Максим Решетников в 2018 году получил 7,6 млн рублей, что на 10,1% меньше, чем годом ранее, сообщается в материалах на сайте администрации губернатора и правительства региона.

По итогам 2017 года доходы М.Решетникова составляли 8,451 млн рублей.

Доходы супруги главы Прикамья выросли почти в 5,8 раза - до 5,348 млн рублей (в 2017 году - 927,3 тыс. рублей).

Также семейная чета приобрела в общую совместную собственность в минувшем году квартиру площадью 158,4 кв. м. Их детям эта квартира принадлежит на правах пользования.

По-прежнему в долевой собственности главы региона, его супруги и их троих несовершеннолетних детей находится квартира площадью 258,4 кв. м.

Годом ранее в пользовании семьи губернатора находилась квартира площадью 101,4 кв. м. Теперь этот объект недвижимости не отражен в справке о доходах.

Кроме того, в пользовании губернаторской семьи также находится дача площадью 279,2 кв. м.

Личный автомобиль губернатора остался прежним - Kia Cerato. На правах пользования ему принадлежат два машино-места.