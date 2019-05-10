Виновных в лесных пожарах Иркутской области ищут по биллингам сотовых телефонов

10.05.19 11:02

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

10 мая. Interfax-Russia.ru - Дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС приступили к расследованию майских лесных пожаров в Иркутской области, которые распространились на площади более 17 тыс. га и угрожали населенным пунктам, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами горения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дознаватели уже опросили более 60 очевидцев и свидетелей для установления обстоятельств лесных пожаров.

"Всего с начала весенне-летнего пожароопасного периода, по результатам рассмотрения сообщений о лесных пожарах, возбуждено 11 уголовных дел, назначено более 50 пожарно-технических экспертиз, в производстве дознавателей находится 122 материала доследственной проверки", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, утром 9 мая в регионе велось тушение 30 лесных пожаров, горело более 17 тыс. га. За сутки удалось ликвидировать три крупных очага площадью 7,8 тыс. га. По данным на утро 10 мая в регионе ведется тушение 15 лесных пожаров общей площадью 7 тыс. 695 га, один из которых на 1 тыс. 250 га действует на территории Прибайкальского национального парка. Угрозы населенным пунктам нет.

На территории двух районов Иркутской области из-за природных пожаров введен режим ЧС.

"В связи со сложной лесопожарной обстановкой мэрами муниципальных образований Нижнеудинского и Боханского районов введен режим функционирования "Чрезвычайной ситуации в лесах", - сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что в рамках режима ЧС гражданам запрещено посещение лесов в течение шести календарных дней начиная с 9 мая.

По информации пресс-службы федерального учреждения, в настоящее время Иркутская область, где горел лес на площади 16,9 га леса, находится на первом месте в России по площади и количеству лесных пожаров.

Леса области патрулируют более 2 тыс. человек, в МЧС действует "горячая линия" по привлечению добровольцев для борьбы с огнем и мониторинга обстановки.

Ранее сообщалось, что накануне ночью 84 человека были эвакуированы из иркутской деревни Тихонова Падь и поселка Большое Голоустное из-за угрозы лесных пожаров.

Сообщалось также, что до 80% пожаров в лесах Прибайкалья возникает по вине жителей.