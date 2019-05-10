В МЧС не зафиксировали происшествий в День Победы

10.05.19 11:06

© РИА Новости. Сергей Пятаков

10 мая. Interfax-Russia.ru - День Победы обошелся в России без происшествий и инцидентов, сообщили в МЧС РФ.

"На территории РФ в честь празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялись более 10 тыс. мероприятий, в том числе более 180 военных парадов, акции "Бессмертный полк" и более 1000 праздничных салютов. По данным, поступившим в МЧС РФ, происшествий не произошло", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Для обеспечения безопасности населения и оперативного реагирования на возможные ЧС были привлечены почти 600 тыс. спасателей и более 147 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России - свыше 120 тыс. человек и 23 тыс. единиц техники.

"Органы управления и силы постоянной готовности МЧС РФ находятся в режиме функционирования "Повышенная готовность". Он продлится до окончания праздничных дней - до 13 мая", - добавили в МЧС.