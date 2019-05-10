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10.05.19 11:25
Причиной смерти Доренко стал разрыв аорты, сообщает радиостанция
"Главный редактор "Говорит Москва" умер от разрыва аорты. "Аневризма грудной части аорты разорванная" - так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
С.Доренко умер 9 мая. Ему было 59 лет.
Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи. После окончания историко-филологического факультета РУДН он работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки. Карьеру на телевидении Сергей Доренко начал в 1985 году. Он вёл программу "Время" и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы"; с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы "Подъём" на "Русской службе новостей". В 2014-м году создал радиостанцию "Говорит Москва", был её главным редактором и ведущим программы "Подъём", напоминается на сайте.
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