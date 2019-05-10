"Аэрофлот" 9 мая увеличил число отмененных рейсов на SSJ-100 до десяти

10.05.19 12:47

© РИА Новости. Максим Блинов

10 мая. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов на самолете Sukhoi Superjet 100, согласно онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".

Были отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Минеральные Воды, Тюмень, Самару, Ростов-на-Дону, Оренбург, Астрахань, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород и Ульяновск.

Также были отменены три рейса на самолетах иностранного производства - в Иркутск (выполняется на Boeing-737-800), Лион и Самару (оба - на Airbus A320).

Как сообщалось, 8 мая "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Белгород, Гетеборг (Швеция) и рейс из Ростова-на-Дону обратно в "Шереметьево". В "Аэрофлоте" вчера не ответили на запрос "Интерфакса".

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

Согласно данным производителя SSJ-100 - компании "Гражданские самолеты Сухого", по состоянию на март 2019 года в эксплуатации находилось 138 лайнеров этого типа: 105 в российских авиакомпаниях и 33 в иностранных. Крупнейший эксплуатант SSJ-100 - "Аэрофлот", в парке которого до катастрофы числилось 50 таких самолетов.