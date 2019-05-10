Режим ЧС введен в двух районах Челябинской области из-за природных пожаров

10.05.19 12:52

© РИА Новости. Игорь Агеенко

10 мая. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации введен в двух районах Челябинской области из-за природных пожаров, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Режим ЧС введен в Красноармейском и Брединском районах в связи с пожарами", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 11 лесных пожаров на общей площади 635 га.

Кроме того, за прошлые сутки было 70 выездов на горение травы, огнем было охвачено 434 га.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), для тушения лесных пожаров, которые могли угрожать поселкам в Брединском районе, был направлен транспортно-боевой вертолет Ми-8 с водосливным устройством с авиабазы Упрун, дислоцированной в Челябинской области.

"Экипаж вертолета выполнил 14 сбросов воды общим объемом 70 тонн на очаг природного пожара. Действия военнослужащих позволили предотвратить распространение огня на жилые дома в населенных пунктах Каракуль и Новинка Брединского района", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что вертолеты ЦВО задействованы также в тушении крупных природных пожаров в соседней Курганской области. Там авиация применяется в Кетовском районе.

Действия военнослужащих координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, организовано взаимодействие с МЧС России.

Как сообщалось, с начала мая из-за пожаров в соседней Курганской области режим ЧС действует в шести муниципальных образованиях: Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском и Щучанском районах.