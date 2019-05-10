Штормовое предупреждение из-за 30-градусной жары объявлено в Татарстане

10.05.19 13:46

РИА Новости. Евгений Одиноков

10 мая. Interfax-Russia.ru - Синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

"Начиная с 9 мая на территории Татарстана установилась аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха 25-30 градусов тепла, среднесуточными температурами на 9 градусов и более выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

Ожидается дальнейшее повышение максимальных температур до 27-33 градусов, жара продержится в республике до 16 мая, уточняют синоптики.