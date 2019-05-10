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10.05.19 14:56

Экипажи ВКС, которые должны были участвовать в параде, отправляются на аэродромы постоянного базирования

Фото "Интерфакса"
10 мая. Interfax-Russia.ru - Экипажи Воздушно-космических сил России, готовившиеся к параду на Красной площади, начали возвращаться на аэродромы постоянного базирования, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На аэродромы постоянного базирования уже отправились более 40 воздушных судов с учетом резервных экипажей", - сообщили в российском военном ведомстве.

Для обеспечения воздушной части парада было задействовано девять аэродромов временного базирования в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Рязанской и Калужской областях. Так, в подмосковной Кубинке временно располагались истребители МиГ-29СМТ из Астраханского авиацентра и липецкие штурмовики Су-25.

"Экипажи вертолетов, задействованных в параде, также отправились из Кубинки на свои авиабазы в Тверской, Смоленской и других областях. Вернулись домой и астраханские истребители", - сказали в Минобороны России.

Ракетоносец Дальней авиации Ту-160, который готовился к параду Победы, размещаясь на авиабазе в Калужской области, уже прибыл в пункт постоянного базирования под Саратовом.

В Минобороны пояснили, что после майских праздников завершат череду перебазирований липецкие штурмовики Су-25, у которых снимут специальное оборудование, позволяющее им раскрашивать небо цветными дымами. Пока они остаются в Подмосковье.

Как сообщалось ранее, воздушная часть парада Победы над Москвой 9 мая была отменена из-за плохой погоды. Над столицей должны были поочередно пролететь группы армейской авиации, включающей вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Военно-транспортную авиацию представляли самолеты А-50У и Ил-76МД, дальнюю - бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и топливозаправщик Ил-78. На генеральной репетиции парада 7 мая над Москвой можно было наблюдать группы самолетов оперативно-тактической авиации: Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29, МиГ-29СМТ, Су-24М и Су-25.

Все полеты над Москвой, как правило, выполняются на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.

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