Молодь омуля выпустили в Байкал для восстановления популяции

10.05.19 15:10

© РИА Новости. Владимир Смирнов

10 мая. Interfax-Russia.ru - Рекордный объем молоди омуля - около 2 млн штук - выпустили в пятницу в озеро Байкал на Большереченском рыбоводном заводе в Бурятии, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.

"В рамках национального проекта "Экология" Байкальский филиал ФГБУ "Главрыбвод" для восстановления запасов байкальского омуля в 2018 году заложил рекордный объем икры на инкубацию - около 500 млн штук. Этот показатель в 4,5 раза больше прошлогоднего объема закладки икры и в восемь раз превышает уровень 2016 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые оплодотворенная икра была получена щадящим методом - отнерестившаяся рыба выпущена обратно в реку. Таким образом, более 60% особей байкальского омуля вернулись в естественную среду обитания.

"В этом году порядка 450 млн личинок выпущено уже в естественную среду для восстановления популяции омуля, продолжают наращиваться производственные мощности", - цитирует пресс-служба А. Цыденова.

По его словам, в нацпроекте "Экология" предусмотрено около 800 млн рублей на реконструкцию трех рыбоводных заводов в Бурятии - Большереченского, Селенгинского и Гусиноозерского. Это позволит выпускать в Байкал до 1,5 млрд штук личинок и 1,5 млн штук молоди омуля, а также 1,5 млн штук молоди осетра.

"Сейчас идет проектирование по Большереченскому заводу, со следующего года начнется реконструкция на два года. Также по Селенгинскому заводу уже заключен контракт на проектирование. Проектируем, что со следующего года начнется реконструкция. Работы по реконструкции планируется проводить параллельно с работой завода, не останавливая его", - приводятся в сообщении слова главы Бурятии.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, является ценной промысловой рыбой. В связи со снижением запасов с 1 октября 2017 года введен запрет на промышленный вылов байкальского омуля.