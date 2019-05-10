Правительство РФ учредило премию "Экспортер года"

10.05.19 15:24

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

10 мая. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об учреждении всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" и проведении международного экспортного форума "Сделано в России", говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Премия "Экспортер года" учреждается в целях реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в том числе развития экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, распространения передового опыта субъектов РФ по стимулированию и поддержке экспорта, а также укрепления международной кооперации.

Вручаться премия будет ежегодно, начиная с 2019 года, организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности, по результатам всероссийского конкурса "Экспортер года".

"Международный экспортный форум "Сделано в России" является ежегодным международным конгрессным мероприятием, направленным на содействие развитию экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности в целях обеспечения реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится также в сообщении.