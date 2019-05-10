Пятого погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае

10.05.19 15:36

© РИА Новости. МЧС РФ

10 мая. Interfax-Russia.ru - Спасатели обнаружили тело пятого из семи туристов, попавших под лавину в горах Республики Алтай, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Сегодня обнаружено тело пятого туриста, решается вопрос транспортировки в Горно-Алтайск", - сказала начальник пресс-службы Светлана Ляшко.

По ее словам, спасательные работы затрудняет плохая погода - снег и сильный ветер.

"Глубина снежного покрова - 5 метров, трехметровый лавинный щуп проваливается полностью", - отметила С.Ляшко

К настоящему времени, по ее словам, обследовано более 5 тыс. кв. метров лавины.

Она добавила, что в горах Алтай сохраняется большая опасность схода лавин, поэтому туристам следует быть осторожными и воздержаться от походов.

6 мая произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа новосибирских туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили. Прибывшие на место происшествия спасатели позже обнаружили тела четырех погибших.

В поисках задействовано 30 спасателей, в том числе семь кинологических расчетов.

В Горно-Алтайск прибывают родственники погибших, с которыми работают психологи.