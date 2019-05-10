Путин ценил Доренко за его принципиальную позицию

10.05.19 15:48

© РИА Новости. Алексей Дружинин

10 мая. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко в связи с его кончиной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистки и его принципиальную позицию", - отметил Д.Песков.

С.Доренко умер 9 мая от разрыва аорты. Ему было 59 лет.