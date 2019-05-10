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10.05.19 16:14

Ледовый затор подтопил более 50 домов на севере Иркутской области

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
10 мая. Interfax-Russia.ru - Подтопление жилых домов продолжается в селе Преображенка самого северного Катангского района Иркутской области из-за ледового затора на реке Нижняя Тунгуска, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на вечер 10 мая уровень воды в Нижней Тунгуске составляет 989 см при выходе на пойму 890 см. Подтоплено 45 приусадебных участков и 53 дома, в которых проживают 116 человек, из них 21 ребенок и 36 пенсионеров", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу сообщалось о подтоплении 15 домов и 38 участков.

Ликвидацией ледового затора занимается группа взрывников Пожарно-спасательной службы Иркутской области, в самом населенном пункте круглосуточно дежурят спасатели МЧС. Задействован вертолет Ми-8. Приведен в готовность пункт временного размещения - жилые дома в деревне Верхне-Калинина - вместимостью 240 человек, в 17 км от Преображенки.

"При ухудшении паводковой обстановки жители Преображенки будут эвакуированы водным транспортом (12 маломерных судов частных судовладельцев), а также воздушными судами. В населенном пункте создан запас продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости", - отмечается в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ГУ МЧС, в настоящее время жители подтопленных домов не желают покидать свое село.

Как ранее сообщалось, подтопление жилых домов в селе Преображенка началось в четверг из-за создавшегося ниже по течению реки Нижняя Тунгуска у нежилого пункта Мога ледового затора. Проводятся взрывные работы по ликвидации затора. В Катангском районе действует режим чрезвычайной ситуации.

Всего в Преображенке 151 дом, в котором проживает 314 человек, а также четыре социально значимых объекта.

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