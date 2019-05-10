Путин поздравил Конюхова с завершением первой половины кругосветки

10.05.19 16:18

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 мая. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с преодолением первого этапа его кругосветного путешествия на весельной лодке "Акрос" в Южном полушарии, сообщается на сайте Кремля в пятницу.

"Преодолев холод антарктических ветров и двенадцатибалльные штормы, Вы прошли более десяти тысяч километров - от Новой Зеландии до Южной Америки. И впервые в истории сумели достичь Мыса Горн на вёсельной лодке. Ваше мужество и стойкость в борьбе с океанской стихией восхищают миллионы людей во всём мире", - говорится в телеграмме В.Путина, опубликованной на сайте.

Президент отметил уникальность данной экспедиции, и подчеркнул, что "все ваши успехи имеют важное значение для воспитания молодёжи, которая интересуется историей географических открытий и стремится продолжить славные традиции русских мореплавателей и путешественников".

В.Путин в конце пожелал здоровья и осуществления новых исследовательских проектов.