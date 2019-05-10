ГД 21 мая рассмотрит законопроект о классификации регионов РФ по долговой нагрузке

10.05.19 17:19

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании 21 мая планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который наделяет Минфин правом классифицировать регионы РФ на три уровня риска (красный, желтый, зеленый), исходя из их долговой нагрузки.

Соответствующее уведомление опубликовано в электронной базе данных нижней палаты парламента. Законопроект планировалось рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы еще в конце февраля, однако комитету по бюджету и налогам нужно было уточнить ряд цифр.

Законопроект был внесен правительством в Госдуму в декабре 2018 года. В зависимости от состояния долговой устойчивости субъекты РФ предлагается классифицировать по группам риска: заемщики с высоким (зеленый уровень), средним (желтый уровень) или низким (красным) уровнем долговой устойчивости.

Регионы с высокой долговой устойчивостью (зеленый уровень) должны будут одновременно соблюсти три показателя: объем долга к общему годовому объему доходов бюджета региона без учета безвозмездных поступлений не более 50%, а для высокодотационных образований не более 25%; отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к налоговым, неналоговым доходам бюджета и дотациям - не более 13%; доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) - не более 5%.

Регионы могут быть классифицированы как субъекты с низкой долговой устойчивостью (красный уровень), если они будут удовлетворять не менее чем двум из трех следующих условий: объем долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений более 85%, а для высокодотационных образований более 45%; отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к налоговым, неналоговым доходам бюджета и дотациям - более 18%; доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) - более 8%.

Для средней долговой устойчивости (желтый уровень) предусмотрены промежуточные значения.

Регионы с высоким уровнем долговой устойчивости будут освобождены от согласования с Минфином РФ программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий. Регионы, отнесенные к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, будут обязаны согласовывать программы государственных заимствований и гарантий, а также представлять в Минфин проект основных направлений долговой политики.

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости будут вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга. Помимо этого, они должны будут утверждать и реализовывать согласованный с Минфином РФ план восстановления платежеспособности.

В отзыве комитета по бюджету и налогам на законопроект указывается на необходимость проведения оценки финансово-экономических последствий приведения бюджетной политики субъектов РФ в соответствие с новыми ограничениями.