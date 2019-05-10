Прокуроров субъектов РФ наделят исключительным правом возбуждать административные дела против депутатов

10.05.19 17:40

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 мая. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесен законопроект об установлении дополнительных гарантий деятельности депутатов законодательного органа государственной власти субъекта РФ, а также депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления.

Соответствующая инициатива размещена в пятницу в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ. Ее внесли депутаты Самарской губернской Думы.

Согласно проекту закона дело об административном правонарушении в отношении депутата может быть возбуждено исключительно прокурором субъекта РФ.

В отношении депутатов членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления может быть возбуждено исключительно прокурором района, города, говорится в проекте закона.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время федеральное законодательство предусматривает возможность установления особого порядка привлечения к административной ответственности депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ и депутатов местного уровня власти. Вместе с тем в настоящее время данный порядок на федеральном уровне не предусмотрен, несмотря на то, что установлен порядок привлечения к уголовной ответственности.