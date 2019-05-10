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10.05.19 19:51
Россия победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Встреча, прошедшая в Братиславе в пятницу, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) в пользу россиян. В их составе отличились Евгений Дадонов (дважды, оба раза - в большинстве), Артем Анисимов, Никита Кучеров (в большинстве), Никита Гусев.
Таким образом, команда Ильи Воробьева занимает промежуточное первое место в турнирной таблице группы А.
Следующий матч сборная России проведет с Австрией в воскресенье, начало игры - 13:15 мск.
Также ей предстоит сыграть с Чехией, Италией, Латвией, Швейцарией и Швецией.
В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.
ЧМ финиширует 26 мая.
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