В Мурманской области первые десять семей жертв авиакатастрофы в "Шереметьево" получили выплаты

10.05.19 19:56

© РИА Новости. Павел Львов

10 мая. Interfax-Russia.ru - Первые десять семей из Мурманской области, родственники которых погибли в результате авиакатастрофы SSJ 100 в "Шереметьево" 5 мая, получили выплаты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Деньги зачислены на счет десяти семей из Мурманской области", - сказал начальник пресс-службы правительства Мурманской области Илья Денисов.

Ранее врио губернатора Андрей Чибис сообщил, что была достигнута договоренность с федеральным казначейством, по которой первые выплаты должны были начаться 10 мая.

Как сообщалось, 8 мая в правительстве Мурманской области открылся центр выплат семьям погибших пассажиров самолёта SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот", где синхронизирована работа региональных властей, страховых компаний, ПФР и "Аэрофлота".

Врио заместителя губернатора Оксана Демченко особо подчеркивала, что "центр будет работать постоянно, без выходных и праздников".

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ 100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

26 человек из числа погибших были жителями Мурманской области, десять из них- из Мурманска.

В Мурманской области с 6 мая был объявлен трёхдневный траур. Все праздничные мероприятия до 9 мая были отменены.